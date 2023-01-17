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10:22, 17 января 2023Среда обитания

Популярная у россиян страна стала мировым лидером по росту цен на аренду жилья

Knight Frank: Турция стала мировым лидером по росту цен на аренду жилья

Фото: Engin Yapici / Unsplash

По итогам 2022 года Турция заняла первое место в списке мест, где сильнее всего подорожала аренда недвижимости. О том, что популярная у россиян страна стала мировым лидером по росту цен на съемное жилье, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Knight Frank.

За год аренда в Турции подорожала на 160,6 процента. За указанный период в Анталье аренда в среднем подорожала минимум в четыре раза, с 200-600 долларов в месяц до двух тысяч долларов. В Стамбуле снять студию стоит 1,5-2 тысячи долларов в месяц. Местные эксперты отметили, что такая динамика цен отчасти оправдана и вызвана инфляцией.

По словам главы палаты риелторов Низаметтина Аши, аренда жилья начала дорожать с 2018 года. Это произошло после продолжительного застоя на рынке, который случился из-за падения спроса на 50 процентов. Увеличение стоимости связано в том числе с тем, что в течение последних лет в стране строилось много элитного жилья, которое многие не могут позволить себе купить.

«На протяжении последних пяти-шести лет на рынке отмечено оживление, несмотря на достаточно высокие цены. На 70 процентов они оправданы, на 30 процентов являются вздутыми», — резюмировал Аша. Другие участники рынка добавили, что рост цен на аренду стал заметнее с марта 2022 года, когда в Турцию решили уехать часть россиян и украинцев.

Ранее в январе сообщалось, что российский спрос на покупку недвижимости в Аланье за 2022 год вырос на 31,6 процента. Пик интереса пришелся на октябрь, когда число обращений превысило среднемесячный результат на 38 процентов.

Александра Качан
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