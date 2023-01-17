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03:01, 17 января 2023Среда обитания

Россияне бросились скупать недвижимость на популярном турецком курорте

Best House Alanya: российский спрос на недвижимость в Аланье вырос на 31,65 процента

Фото: Shutterstock

По итогам 2022 года спрос со стороны россиян на жилье в турецкой Аланье увеличился на 31,65 процента относительно показателя 2021 года. О том, что те бросились скупать недвижимость на популярном курорте, «Ленте.ру» сообщили в агентстве Best House Alanya.

Несмотря на наблюдаемый рост, в четвертом квартале прошедшего года число запросов со стороны граждан России оказалось на 1,4 процента ниже, чем в третьем квартале, а также на 4,11 процента меньше, чем по результатам четвертого квартала 2021 года.

По данным экспертов, пик интереса покупателей в 2022-м пришелся на октябрь. В том месяце число обращений превысило среднемесячный результат за прошлый год на 38,03 процента, а среднемесячный параметр за 2021-й — на 81,72 процента.

Руководитель отдела продаж Best House Alanya Валентина Леденева отметила, что рынок жилья в Аланье зависит от российских и других русскоговорящих клиентов. «Именно в связи с высоким русскоговорящим спросом в 2022 году цены в Турции взлетели. Местная аудитория совсем не является ключевой для Алании, по нашим оценкам, процент турецких покупателей составляет около одного процента. При этом в этот процент входят жители Турции, проживающие в крупных городах, а Аланию они выбирают для отдыха», — добавила она.

В январе стало известно, что россияне заняли первую строчку среди иностранцев по числу полученных в Турции за 2022 год видов на жительство (ВНЖ). По данным управления по миграции Турции, ВНЖ в зарубежной стране получили более 153 тысяч граждан РФ.

Полина Кислицына
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