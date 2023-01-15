Россияне оказались в лидерах среди других иностранцев по числу ВНЖ Турции

Россияне заняли первое место среди иностранцев по числу полученных ВНЖ Турции за 2022 год

Россияне заняли первую строчку среди иностранцев по числу полученных в Турции за 2022 год видов на жительство. Об этом говорится в данных управления по миграции Турции, пишет РИА Новости.

Всего число иностранцев, которые находятся в Турции с видом на жительство в 2022 году, составило более 1 354 000 человек. При этом ВНЖ Турции получили более 153 тысяч граждан РФ, на втором месте после них — 131 тысяча граждан Ирака и более 100 тысяч сирийцев. Получивших ВНЖ выходцев с Украины — более 47 тысяч.

Кроме того, граждане Азербайджана оказались в лидерах по числу ВНЖ, выданных на основании семейных связей или обучения в стране. Максимальное число иностранцев зарегистрировано в Стамбуле — более 706 тысяч человек.

В ноябре 2022 года россияне бросились скупать жилье в Турции, которое позволяет получить вид на жительство в стране (ВНЖ), — спрос на такую недвижимость оказался в 11 раз выше, чем в аналогичный месяц 2021-го. Российский интерес к покупке недвижимости в Турции ради ВНЖ или гражданства за 11 месяцев 2022 года вырос на 773,16 процента относительно результата за аналогичный период 2021-го и на 1484,97 процента — относительно одиннадцати месяцев 2020-го.