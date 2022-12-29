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12:32, 29 декабря 2022Среда обитания

Россияне бросились скупать жилье ради паспорта в одной стране

Skolkovo Realty: спрос россиян на недвижимость в Турции под ВНЖ вырос в 11 раз

Фото: Meriç Dağlı / Unsplash

В ноябре 2022 года россияне бросились скупать жилье в Турции, которое позволяет получить вид на жительство в стране (ВНЖ) — спрос на такую недвижимость оказался в 11 раз выше, чем в аналогичный месяц 2021-го. О резком росте популярности объектов, приобретаемых ради паспорта рассказали эксперты компании Skolkovo Realty. Текст исследования есть распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, российский интерес к покупке недвижимости в Турции ради ВНЖ или гражданства за 11 месяцев 2022 года вырос на 773,16 процента относительно результата за аналогичный период 2021-го и на 1484,97 процента — относительно одиннадцати месяцев 2020-го.

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Абсолютный пик спроса на подходящие для получения официального статуса в стране объекты пришелся на октябрь — тогда поступило в три раза больше запросов, чем в среднем за год, отмечают в Skolkovo Realty. В ноябре интерес к недвижимости под ВНЖ и гражданство в Турции снизился на 48,73 процента относительно октября — это оказалось рекордной отрицательной динамикой за последние три года.

Ранее россиян предупредили (https://lenta.ru/news/2022/12/28/turk_vnzh/) об усложнении получения паспорта в Турции при покупке жилья. По словам экспертов, в 2023 году в ТАПУ (TAPU — документ, который подтверждает право собственности на недвижимость в Турции) начнут прописывать не сумму сделки, а экспертную оценку объекта. Это может сузить перечень недвижимости, подходящей для легализации в стране.

Нина Ташевская
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