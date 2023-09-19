Жилье в популярной у россиян стране подорожало почти вдвое

Центробанк Турции: жилье в стране подорожало почти в два раза за год

Недвижимость в Турции подорожала почти в два раза за год — с июля 2022-го по июль 2023-го цены на жилье выросли в среднем на 94,7 процента. Об этом сообщает Центробанк страны, пишет РИА Новости.

«Индекс стоимости квартиры вырос на 7,3 процента по сравнению с июнем и на 94,7 процента в номинальном выражении в среднем по стране по сравнению с июлем 2022 года, с учетом инфляции рост составил 31,2 процента», — заявили в регуляторе.

Наибольший рост показателя заметили в черноморских провинциях Зонгулдак, Карабюк и Бартын — там жилье подорожало более чем на 130 процентов. В соседних Синопе и Кастамону цены выросли на 120 процентов, а на востоке страны, в провинциях Ыгдыр, Карс и ряде других, — на 125 процентов. В популярном у россиян и других иностранцев Стамбуле недвижимость стала дороже в среднем на 68 процентов, средняя стоимость квартиры превысила 170 тысяч долларов. По словам помощника мэра города Бугры Гекче, в густонаселенных беженцами районах цены выросли примерно в девять раз за последние четыре года.

По данным ЦБ Турции, средняя стоимость квадратного метра по состоянию на июль превышает 26,5 тысячи лир (примерно 1000 долларов), при этом в Стамбуле квадратный метр в среднем стоит 39,5 тысячи лир (1460 долларов). Регулятор продолжит постепенно ужесточать кредитно-денежную политику — до тех пор, пока прогноз по инфляции не улучшится.

Ранее сообщалось о рекордном подорожании квартир в Дубае (ОАЭ). Почти за десять лет цены на жилье в мегаполисе подскочили на 20 процентов в годовом выражении. Росту рынка способствует приток новых жильцов, например, переезжающих из Азии банкиров и криптомиллионеров, а также обеспеченных людей из России, которые стремятся защитить свои активы после начала специальной военной операции на Украине.