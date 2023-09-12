Цены на квартиры в Дубае рекордно выросли

CBRE Group: цены на квартиры в Дубае выросли на рекордные 20 % в августе

В августе стоимость квартир в Дубае (ОАЭ) выросла рекордными за почти десять лет темпами — цены подскочили на 20 процентов в годовом выражении. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные CBRE Group.

Рынок недвижимости Дубая начал активно восстанавливаться после семилетнего спада. Способствует его росту приток новых жильцов, например, переезжающих из Азии банкиров и криптомиллинеров, а также обеспеченных людей из России, которые стремятся защитить свои активы после начала военных действий на Украине. В свою очередь правительство поощряет наплыв иностранцев, в качестве одной из реформ власти смягчили визовые требования для приезжающих граждан.

Иметь недвижимость в Дубае, где доход от аренды не облагается налогом, довольно выгодно — по данным CBRE, доходность квартир в среднем составляет 7,34 процента. Для сравнения, аналогичный показатель в Лондоне равняется 4,18 процента, а в элитном районе центра города планка еще ниже — 3,6 процента. В среднем аренда квартиры в Дубае в год обойдется жильцу в 29 тысяч долларов, за виллу он отдаст 87,8 тысячи долларов.

Помимо Дубая одним из самых популярных направлений для покупки иностранного жилья у россиян стали Таиланд и Турция. Причем в ближайшее время спрос вырастет еще больше.