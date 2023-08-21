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19:28, 21 августа 2023Среда обитания

Россияне бросились покупать жилье в одной стране

ГЖА.рф: российский спрос на жилье в Таиланде рекордно вырос

Фото: Jakob Owens / Unsplash

Летом 2023 года российский спрос на недвижимость в Таиланде рекордно вырос. О том, что россияне бросились покупать жилье в одной стране, говорится в исследовании компании «ГЖА.рф», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В июле покупатели из России стали интересоваться объектами в Таиланде на 34,17 процента чаще, чем в июне. Такой рост числа запросов в рамках помесячной динамики стал максимальным с сентября 2022 года. При этом положительная динамика в июле была зафиксировала впервые с начала текущего года.

В годовом выражении спрос россиян на жилье в Таиланде в июле вырос на 30,19 процентов. За семь месяцев 2023 года показатель увеличился на 16,13 процентов относительно аналогичного периода 2022-го. Эксперты связывают повышение интереса к недвижимости в стране с открытием большого количества прямых рейсов и стабильностью местного рынка жилья.

«По нашим прогнозам, в ближайшее время стоит ждать роста цен на 15—20 процентов и роста спроса на 30—40 процентов», — добавил генеральный директор ГЖА.рф Алексей Котлов.

В июле сообщалось, что спрос на приобретение иностранного жилья со стороны россиян вырос на треть. Самыми популярными направлениями стали Дубай (ОАЭ), Таиланд и Турция.

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    Александра Качан
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