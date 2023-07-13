Intermark Real Estate: спрос россиян на покупку жилья за рубежом вырос на 36% в 2023 году

В первой половине 2023 года россияне бросились скупать жилье за границей — спрос на приобретение иностранного жилья вырос на треть (на 36 процентов) по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м. Такие данные приводят аналитики Intermark Real Estate в своем исследовании, пишет РБК.

Самым популярным у россиян зарубежным рынком недвижимости остается Дубай (ОАЭ). Вторую строчку рейтинга занимает Таиланд, а третью — Турция. «Дубай привлекает россиян благоприятным налогообложением, устойчивым ростом экономики, нейтральным статусом в отношении политических событий», — пояснила партнер Intermark Real Estate Ирина Мошева. Специалистка уточнила, что, несмотря на сообщения о перегреве рынка в этом мегаполисе, стоимость недвижимости в первом полугодии выросла там на 8,5 процента, а аренда подорожала на 20 процентов.

Количество российских сделок с жильем в Таиланде по итогам первого полугодия увеличилось в 2,6 раза относительно того же периода годом ранее. В Турции же россияне приобрели на треть больше недвижимости, чем в 2022-м.

Лидером по приросту спроса оказались страны Карибского бассейна и Вануату. По данным Intermark Real Estate, с января по июнь 2023-го россияне купили на Карибах в 2,4 раза больше объектов, чем в первые шесть месяцев прошлого года, а число запросов на приобретение жилья в Вануату выросло в три раза. Повышенный интерес к этим странам связан с возможностью получить гражданство за инвестиции, подчеркнули специалисты.

При этом россияне резко расхотели покупать жилье в Черногории — спрос на приобретение жилья в этой стране упал на 96 процентов. На это повлияло закрытие паспортной программы, отметили аналитики. В список наименее привлекательных для покупателей из России также вошли Германия (минус 93 процента) и Греция (минус 84 процента). Такую динамику эксперты объясняют тем, что в этих странах стало сложнее купить жилье из-за санкций.

Ранее эксперты рассказали, что инвестировать в недвижимость Сочи сейчас стало намного выгоднее, чем покупать жилье в Объединенных Арабских Эмиратах. Специалисты объяснили, что цены на квартиры и дома в Сочи изначально фиксируются в рублях, и платежи вносятся в этой же валюте. В ОАЭ и других доступных для россиян странах стоимость недвижимости фиксируется в долларах, курс которого сейчас заметно вырос.