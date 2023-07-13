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12:12, 13 июля 2023Среда обитания

Выгоду вложений в недвижимость Сочи и ОАЭ сравнили

Эксперт Нарт: инвестировать в недвижимость Сочи намного выгоднее, чем в ОАЭ

Фото: «Лента.ру»

На фоне скачков валютного курса инвестировать в недвижимость Сочи сейчас выгоднее, чем в Объединенных Арабских Эмиратах. Привлекательность вложений в жилье сравнила коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт, пишут «Известия».

«На фоне последних событий, связанных с изменением курса рубля, вложения в российскую, в частности курортную, недвижимость становятся еще более привлекательными, так как демонстрируют стабильность в качестве инвестиционного актива», — рассказала эксперт.

Нарт объяснила, что цены на квартиры и дома в Сочи изначально фиксируются в рублях, и платежи вносятся в этой же валюте. В ОАЭ и других доступных для россиян странах стоимость недвижимости фиксируется в долларах, курс которого сейчас заметно вырос. Специалистка уточнила, что объект обойдется собственнику дороже, чем изначально предполагалось.

Эксперт отметила, что объекты недвижимости в ОАЭ часто покупаются с использованием рассрочки и других программ лояльности — платежи вносятся частями. Так, если инвестор планировал покупку в начале года и цена фиксировалась, когда доллар стоил 60 рублей, то сейчас с учетом роста курса стоимость актива для него автоматически вырастет на 15–20 процентов.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на покупку жилья в ОАЭ вырос с января по март на 55,98 процента. Аналитики отметили, что положительная динамика сохранялась в двух месяцах из трех.

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    Нина Ташевская
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