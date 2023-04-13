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20:48, 13 апреля 2023Среда обитания

Россияне бросились скупать жилье в популярной курортной стране

Emirates.Estate: спрос россиян на недвижимость в ОАЭ вырос на 55,98 процента

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Россияне бросились скупать жилье в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) — с января по март 2023 года российский спрос на недвижимость в популярной курортной стране вырос на 55,98 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Такие данные приводят аналитики Emirates.Estate в своем исследовании, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

С февраля по март показатель вырос на 4,13 процента. Специалисты отметили, что положительная динамика сохранялась в двух месяцах из трех. Однако по сравнению с мартом 2022-го интерес россиян к недвижимости в ОАЭ оказался ниже на 16,31 процента. При этом результат за первый месяц весны текущего года оказался на 440,65 процента выше, чем в 2021-м, и на 695,1 процента выше, чем в 2020-м.

Ранее сообщалось, что в феврале 2023 года спрос россиян на покупку жилья в ОАЭ вырос на 120 процентов по сравнению с аналогичным месяцем в 2022-м. Относительно февраля 2021-го интерес россиян к объектам в ОАЭ вырос в шесть раз (на 540,4 процента), отметили специалисты. Однако помесячная динамика оказалась отрицательной — по сравнению с январем 2023-го спрос упал на 22,3 процента. По словам аналитиков, это первое снижение с ноября 2022-го.

Нина Ташевская
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