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22:01, 10 апреля 2023Среда обитания

Россияне бросились скупать жилье в одной стране

Elite & Luxury Real Estate: спрос россиян на недвижимость в ОАЭ вырос на 120 процентов

Фото: Unsplash

В феврале 2023 года россияне бросились скупать жилье в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) — спрос на недвижимость в этой стране вырос почти на 120 процентов по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. К такому выводу пришли эксперты компании Elite & Luxury Real Estate в своем исследовании, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Относительно февраля 2021-го интерес россиян к объектам в ОАЭ вырос в шесть раз (на 540,4 процента), отмечают специалисты. Однако помесячная динамика оказалась отрицательной — по сравнению с январем 2023-го спрос упал на 22,3 процента. По словам аналитиков, это первое снижение с ноября 2022-го.

При этом в целом за январь-февраль число запросов выросло на 137,1 процента по сравнению с тем же периодом в 2022-м и на 605,11 процента — относительно тех же месяцев в 2021-м. Эксперты добавили, что что суммарное количество обращений россиян в январе-феврале 2023 года превышает на 2,72 процента сумму запросов за 12 месяцев 2021 года. \

Ранее сообщалось, что цены на аренду жилья в Дубае за последние месяцы значительно выросли. Это вынудило арендаторов отказываться от престижного жилья либо перемещаться на окраину города и в другие части ОАЭ.

Нина Ташевская
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