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22:06, 2 апреля 2023Среда обитания

Названа причина роста цен на жизнь в Дубае

Предприниматель Митчел заявил, что «характер Дубая меняется» из-за роста цен на жилье

Фото: Satish Kumar Subramani / Reuters

Цены на аренду жилья в Дубае за последние месяцы значительно выросли, из-за чего прежние арендаторы вынуждены отказываться от престижного жилья, либо перемещаться на окраину города и в другие части ОАЭ. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Основатель компании по подбору менеджеров высшего звена Метин Митчелл назвал причину роста цен на жизнь и рассказал, что «характер Дубая меняется». Стоимость аренды виллы за последний год в среднем подскочила на 26 процентов и достигла 80,4 тысячи долларов. Аренда квартиры подорожала в среднем на 28 процентов (27,7 тысячи долларов).

По словам Митчелла, город снова становится сверхдинамичной экономикой. «Но он также становится больше похожим на Монако, обслуживающее потребности богатых и состоятельных людей», — заявил Митчелл.

Ранее сообщалось, что Сочи вошел в тройку городов мира с самыми высокими ценами на элитное жилье, обогнав Нью-Йорк.

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Юлия Мискевич
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