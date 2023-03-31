Сочи обогнал Нью-Йорк по ценам на жилье

NF Group: элитное жилье в Сочи стоит дороже, чем в Нью-Йорке

Сочи вошел в тройку городов мира с самыми высокими ценами на элитное жилье, обогнав Нью-Йорк. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование NF Group.

Рейтинг составлен с учетом данных из отчета о благосостоянии The Wealth Report 2023, в рамках которого подсчитывается, сколько квадратных метров нового элитного жилья можно приобрести на популярных рынках мира за миллион долларов. По итогам 2022 года на первом месте оказалось Монако, где за указанную сумму получится купить 17 «квадратов», на втором — Гонконг. Сочи замкнул тройку лидеров с 29 «квадратами». В Нью-Йорке можно приобрести на три квадратных метра больше.

Согласно прогнозу компании, в 2023 году Сочи останется основным городом спроса среди покупателей элитного жилья в России. В 2022-м в курортном городе продали около 70 элитных квартир — на 42 процента ниже рекордного результата 2021 года. Средняя стоимость «квадрата» составила 2,4 миллиона рублей, диапазон цен варьируется от 1,4 до 4,2 миллиона рублей. По словам партнера NF Group Ольги Широковой, на фоне ограничений на передвижения по миру для россиян и других факторов в Сочи есть предпосылки для роста спроса, однако очень высокие цены на элитную недвижимость будут сдерживать покупательский интерес. Наблюдается переток спроса в Дубай и Турцию.

Москва заняла в топе городов с самыми высокими ценами на дорогое жилье 12 место. В столице на миллион долларов можно купить 46 квадратных метров. При этом существует значительная разница между отдельными районами Москвы. На Патриарших прудах такой бюджет позволит приобрести 21 «квадрат», а на Сретенке — 39 «квадратов». Выгоднее всего для покупки элитной недвижимости оказался Даниловский район, в котором миллион долларов стоят 84 метра. Столица России вошла в первую десятку городов мира по темпам роста цен на дорогое жилье — за год они выросли на 13,2 процента. NF Group прогнозирует, что в 2023 году московская элитная недвижимость подорожает еще на три процента.

Наиболее заметно в 2022 году цены на элитное жилье выросли в Дубае — плюс 44,2 процента. Город занял 18 место в рейтинге городов с самой дорогой недвижимостью, в нем за миллион долларов можно купить 105 «квадратов». Эксперты считают, что Дубай сохранит лидерство по темпу роста цен в текущем году, элитное жилья в нем может подорожать еще на 13,5 процента.

Ранее сообщалось, что москвичи стали больше интересоваться элитным жильем. По итогам января-февраля было заключено на восемь процентов больше сделок по аренде такой недвижимости, чем в аналогичный период 2022 года.