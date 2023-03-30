Москвичи стали больше интересоваться элитным жильем

Intermark Real Estate: в Москве стали заключать больше сделок с элитным жильем

В первые два месяца 2023 года в Москве стали больше интересоваться арендой элитного жилья. К таким выводам пришли аналитики Intermark Real Estate, сообщает РБК.

Специалисты подсчитали, что в январе-феврале было заключено на восемь процентов больше сделок на аренду, чем в аналогичный период 2022 года. В частности, в феврале их было также на восемь процентов больше, чем в январе. В первый месяц 2023 года арендаторы сдали на пять процентов больше квартир, чем год назад.

Что касается стоимости объектов, то в начале марта 2023 года в среднем элитные квартиры сдавали за 326 тысяч рублей в месяц — за год показатель снизился на 16 процентов. При этом в феврале средневзвешенный бюджет спроса опустился на 31 процент, до 172 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что по итогам первого квартала 2023 года доля сделок с рассрочкой от застройщика на рынке элитной недвижимости Москвы выросла на 10 процентов в годовом выражении. В начале текущего года доля таких покупок достигла 80 процентов от общего числа сделок.