Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:14, 28 марта 2023Среда обитания

Дорогое жилье в Москве стали чаще покупать в рассрочку

Intermark Real Estate: на рынке элитного жилья Москвы выросла доля сделок с рассрочкой

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2023 года доля сделок с рассрочкой от застройщика на рынке элитной недвижимости Москвы выросла на 10 процентов в годовом выражении. О том, что в столице дорогое жилье стали чаще покупать таким способом, говорится в исследовании агентства Intermark Real Estate и холдинга «РСТИ», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В начале текущего года доля таких покупок достигла 80 процентов от общего числа сделок. Рост показателя наблюдается второй год подряд. В 2021-м по такой схеме заключалось около 20 процентов сделок, в 2022 году — 70 процентов. На данный момент почти все московские девелоперы предоставляют длительную рассрочку в качестве дополнения или замены ипотеки в премиум- и делюкс-классе. При этом рассрочка в основном предоставляется на объекты на начальной и средней стадии строительства.

«Рассрочки стали столь актуальны, поскольку покупатели стремятся снять любые риски, связанные со строительством и реализацией проекта», — пояснил управляющий партнер Intermark Real Estate Дмитрий Халин. По его словам, для оживления спроса на ранних стадиях проекта застройщики дают возможность забронировать квартиру под стартовый взнос 5-10 процентов с отсрочкой оставшейся выплаты до ввода дома в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что среди жителей регионов России в 2022 году основной спрос на элитное жилье в Москве пришелся на жителей Самарской области. Доля покупателей оттуда составила семь процентов от общего спроса на дорогую недвижимость в столице.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Путин высказался о гибели российских военных в Макеевке 1 января
Черное кольцо в небе над Подмосковьем попало на видео
Россиянка очнулась после комы и узнала о рождении дочери
Шойгу дал задачу российским оборонным предприятиям
Байден проведет переговоры с премьером Израиля
В слова полюбившего евреев Канье Уэста отказались верить
Самойлова продемонстрировала успехи в растяжении шпагата
Российский военный получил условный срок за самоволку
Мэр российского города объявил об уходе с поста ради службы в зоне СВО
«Союз МС-22» вернулся на Землю
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.