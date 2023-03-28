Дорогое жилье в Москве стали чаще покупать в рассрочку

Intermark Real Estate: на рынке элитного жилья Москвы выросла доля сделок с рассрочкой

По итогам первого квартала 2023 года доля сделок с рассрочкой от застройщика на рынке элитной недвижимости Москвы выросла на 10 процентов в годовом выражении. О том, что в столице дорогое жилье стали чаще покупать таким способом, говорится в исследовании агентства Intermark Real Estate и холдинга «РСТИ», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В начале текущего года доля таких покупок достигла 80 процентов от общего числа сделок. Рост показателя наблюдается второй год подряд. В 2021-м по такой схеме заключалось около 20 процентов сделок, в 2022 году — 70 процентов. На данный момент почти все московские девелоперы предоставляют длительную рассрочку в качестве дополнения или замены ипотеки в премиум- и делюкс-классе. При этом рассрочка в основном предоставляется на объекты на начальной и средней стадии строительства.

«Рассрочки стали столь актуальны, поскольку покупатели стремятся снять любые риски, связанные со строительством и реализацией проекта», — пояснил управляющий партнер Intermark Real Estate Дмитрий Халин. По его словам, для оживления спроса на ранних стадиях проекта застройщики дают возможность забронировать квартиру под стартовый взнос 5-10 процентов с отсрочкой оставшейся выплаты до ввода дома в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что среди жителей регионов России в 2022 году основной спрос на элитное жилье в Москве пришелся на жителей Самарской области. Доля покупателей оттуда составила семь процентов от общего спроса на дорогую недвижимость в столице.