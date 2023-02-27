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19:10, 27 февраля 2023Среда обитания

Названы главные покупатели элитного жилья в Москве

В 2022 году основной спрос на элитное жилье Москвы сформировали жители Самарской области

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Среди жителей регионов России в 2022 году основной спрос на элитное жилье в Москве пришелся на тех, кто проживает в Самарской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство «Метрика Недвижимость».

Эксперты уточнили, что за год жители регионов сформировали около 60 процентов спроса на такие объекты в столице. Доля жителей Самарской области достигла семь процентов. Главными покупателями элитного жилья также назвали жителей Ленинградской, Калининградской областей и Татарстана — на каждый из них пришлось по четыре процента. Ниже в списке расположились покупатели из Оренбургской области с показателем в три процента.

Что касается покупателей из Москвы, то они заключили 38 процентов от всех сделок. На иностранцев пришлась доля в два процента. Эксперты отметили, что в основном покупатели из регионов приобретали жилье для собственного проживания, либо для детей.

Ранее эксперты сервиса bnMAP.pro и компании «АЕОН-Девелопмент» заметили, что в последние несколько лет в элитных новостройках Москвы появился новый для этого сегмента тип жилья — студии. Появление таких квартир объяснили изменением структуры премиальных новостроек.

Нина Ташевская
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