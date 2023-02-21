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11:50, 21 февраля 2023Среда обитания

В элитных новостройках Москвы появился новый тип квартир

bnMAP.pro и «АЕОН-Девелопмент»: в элитных новостройках Москвы появились студии

Фото: Deborah Cortelazzi / Unsplash

В последние несколько лет в элитных новостройках Москвы появился новый для этого сегмента тип жилья — студии. Об этом говорится в материалах сервиса bnMAP.pro и компании «АЕОН-Девелопмент», которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что на данный момент в Москве в жилых комплексах премиум-класса экспонируются 54 студии, пять студий есть в двух элитных ЖК. При этом, по словам экспертов, в 2017 году подобные квартиры были единичными, а в 2016-м на первичном рынке дорогого жилья их не было совсем.

Появление таких квартир специалисты объяснили изменением структуры премиальных новостроек — они превратились в самодостаточные кварталы, что подразумевает широкую линейку квартирографии. Среди причин также указали появление покупателей, которые сознательно ищут более компактные лоты.

Ранее аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость» пришли к выводу, что московским районом с самой низкой стоимостью квадратного метра в студии на первичном рынке стало Митино. На втором месте по низкой стоимости нового жилья оказался Ярославский район, а на третьем — Чертаново Южное.

Нина Ташевская
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