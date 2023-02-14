Названы районы Москвы с самыми дешевыми новостройками

«Яндекс Недвижимость»: самые дешевые студии в новостройках можно купить в Митино

Московским районом с самой низкой стоимостью квадратного метра в студии на первичном рынке стало Митино. Локации столицы и Санкт-Петербурга с дешевыми новостройками назвали аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость», передают «Известия».

В Митино «квадрат» в студии можно приобрести за 225 тысяч рублей. На втором месте по низкой стоимости нового жилья оказался Ярославский район с метром за 236 тысяч рублей, а на третьем — Чертаново Южное, где цена держится на уровне 258 тысячи рублей. Самые дорогие первичные студии в Москве располагаются в Дорогомиловском районе — там стоимость «квадрата» достигает 614 тысяч рублей. Новую однокомнатную квартиру дешевле всего покупать в поселении Московский (154 тысячи рублей за «квадрат»), в Митино (221 тысяча рублей) и Алтуфьевском районе (225 тысяч рублей).

Что касается Санкт-Петербурга, наиболее доступные студии в новостройках обнаружили в Шушарах (177 тысяч рублей). В тройку лидеров также попали Парголово (178 тысяч рублей) и муниципальный округ №54 (185 тысяч рублей). Самые дорогое жилье такого типа оказалось в Петровском округе, где средняя стоимость метра в студии составляет 398 тысяч рублей. «Однушки» дешевле всего продают в Шушарах и Парголово (154 тысяч рублей), а также в Народном округе (158 тысяч рублей).

Ранее россиянам назвали стоимость самой дешевой квартиры в стране. По данным «Авито Недвижимости» и «Домклик», наиболее доступный объект находится в городе Инта в Республике Коми и продается за 130 тысяч рублей.