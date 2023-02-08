Названа стоимость самой дешевой квартиры в России

«Авито Недвижимость» и «Домклик»: самая дешевая квартиры в России стоит 135 тысяч рублей

Самой дешевой квартирой в России назвали объект в городе Инта в Республике Коми. Он продается более чем за 130 тысяч рублей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные «Авито Недвижимости» и сервиса «Домклик».

Наиболее доступным вариантом оказалась двухкомнатная квартира в пятиэтажном доме 1973 года постройки. Ее площадь оценивается в 43 квадратных метра. Квартира выставлена на продажу за 135 тысяч рублей. Низкую стоимость эксперты объяснили старым ремонтом, удаленностью дома от центра и низкой популярностью города.

Еще один дешевый вариант аналитики также нашли в Инте. За однокомнатную квартиру в 30 квадратных метров в пятиэтажке попросили 140 тысяч рублей. Топ-3 списка замкнул объект в Воркуте, где квартиру в 78 «квадратов» оценили в 160 тысяч рублей.

Ранее в компании «Инком-Недвижимость» пришли к выводу, что самые дешевые квартиры в аренду в Москве, стоимость которых не превышает 25 тысяч рублей в месяц, составили долю в 4,3 процента от всего объема предложения на рынке.