Определено количество самых дешевых квартир в аренду в Москве

«Инком-Недвижимость»: дешевые квартиры в аренду в Москве составили долю в 4,3 процента

Самые дешевые квартиры в аренду, стоимость которых не превышает 25 тысяч рублей в месяц, составили долю в 4,3 процента от всего объема предложения на рынке. О количестве подобных объектов сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Инком-Недвижимость».

Эксперты определили, что объекты по 26-45 тысяч рублей в месяц заняли 37,4 процента экспозиции. Квартиры за 46-65 тысяч рублей составили долю в 28,7 процента. Что касается квартир с ежемесячной платой от 66 тысяч рублей, то доля достигла 29,6 процента.

Что касается состава предложения на рынке Москвы за исключением Зеленограда, то большую часть (31,3 процента) заняли однокомнатные квартиры. На «двушки» пришлось 39,5 процента. Трехкомнатные заняли 19,8 процента рынка, многокомнатные — 4,1 процента.

Ранее эксперты «ЦИАН.Аналитики» пришли к выводу, что за 2022 год аренда однокомнатных квартир среди административных округов Москвы больше всего подешевела в Центральном. В ЦАО показатель снизился на 27,3 процента, до 63,6 тысячи рублей в месяц.