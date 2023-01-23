В центре Москвы подешевела аренда однокомнатных квартир

«ЦИАН.Аналитика»: аренда однокомнатных квартир в ЦАО подешевела на 27,3 процента

За 2022 год аренда однокомнатных квартир среди административных округов Москвы больше всего подешевела в Центральном. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

Средняя стоимость аренды «однушки» в Москве упала за год на 14,84 процента. В ЦАО показатель снизился на 27,3 процента, до 63,6 тысячи рублей в месяц. Среди центральных районов аренда подобного жилья больше всего подешевела на Пресне — цена упала на 33 процента.

Второе место по снижению цен среди округов занял Северо-Восточный АО, где аренда подешевела на 12,94 процента. Топ-3 списка замкнул Юго-Западный АО с отрицательной динамикой в 12,5 процента. Ниже в рейтинге расположились Восточный округ, где аренда подешевела на 11,43 процента и Северный со снижением на 10,43 процента.

Ранее аналитики компании «Бон Тон» выяснили, что самое дорогое жилье бизнес-класса на первичном рынке в старой Москве по итогам 2022 года находилось в Северо-Западном административном округе (СЗАО). Средняя стоимость квадратного метра установилась на уровне в 469,3 тысячи рублей.