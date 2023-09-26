Aydınlık: стоимость аренды жилья в Турции за пять лет выросла на 891 процент

Снять жилье в Турции стало в девять раз дороже. Только за последний год показатель вырос на 137 процентов, пишет турецкая газета Aydınlık со ссылкой на исследование консалтинговой компании REIDIN.

В среднем съем жилья в стране в августе 2023 года в сравнении с июлем стал обходиться на 10 процентов дороже. В целом с августа 2018 года арендодатели повысили плату на 891 процент, показали результаты исследования. Местные аналитики среди причин подорожания аренды квартир в августе называют высокий уровень инфляции и спешка турецких родителей с переездом перед началом учебного года. Увеличение платы за съем недвижимости происходит на фоне взрывного роста числа судебных исков в этом году и криминальных разборок между арендаторами и хозяевами жилья.

В июне в Турции на год продлили ограничение на рост платы за съем квартир — ее можно будет поднять не более чем на 25 процентов. В противном случае договоры на аренду будут аннулированы. При этом, по мнению арендодателей, власти не учитывали при назначении этого ограничения годовой уровень инфляции и индекс потребительских цен, формирующие цены на рынке недвижимости.

Ранее турецкий Центробанк сообщил о двукратном росте цен на недвижимость в стране за год — с июля 2022-го по июль 2023-го цены на жилье выросли в среднем на 94,7 процента. По данным ЦБ Турции, средняя стоимость квадратного метра по состоянию на июль превышает 26,5 тысячи лир (примерно 1000 долларов), при этом в Стамбуле квадратный метр в среднем стоит 39,5 тысячи лир (1460 долларов).

В середине сентября Центральный банк Турции поднял ключевую ставку с 25 до 30 процентов. В начале месяца годовая инфляция в Турции приблизилась к 60 процентам. В августе она ускорилась до 58,94 процента с 47,83 процента в июле. Рост цен показал самую резкую динамику с начала 2022 года, а также оказался гораздо выше ожиданий. В августе турецкая национальная валюта обновила исторический минимум и рухнула ниже 27,20 лиры за доллар.