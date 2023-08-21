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13:01, 21 августа 2023Экономика

Турецкая лира рекордно рухнула

Курс турецкой лиры упал ниже 27,2 лиры за доллар
СюжетКурс доллара:

Фото: Murad Sezer / Reuters

Курс турецкой лиры к доллару на торгах 21 августа упал, обновив исторический максимум — валюта рухнула ниже 27,20 лир за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В верхней точке курс достиг 27,209 лиры в 7:15 по московскому времени. На момент написания материала американская валюта немного снизилась и торговалась около отметки 27,16 лиры.

Курс USDTRY от TradingView

Ранее сообщалось, что лира вошла в тройку слабейших валют в мире вместе с российским рублем и аргентинским песо.

14 августа Центральный банк Аргентины на фоне трехзначной инфляции объявил о девальвации песо на 18 процентов, до 350 песо за доллар, и повышении ключевой ставки с 97 процентов до 118 процентов. Власти страны признали, что международные резервы страны находятся на минимуме за последние 17 лет, обязательства превышают активы в чистом виде, и в таких условиях у них нет возможности поддерживать завышенный курс.

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