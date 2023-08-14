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20:01, 14 августа 2023Экономика

Кандидат в БРИКС девальвировал свою валюту

Аргентина объявила о девальвации своей валюты и резком росте ключевой ставки

Фото: AVI Pix / Shutterstock / Fotodom

Центральный банк Аргентины на фоне трехзначной инфляции объявил о девальвации песо на 18 процентов, до 350 песо за доллар, и повышении ключевой ставки с 97 процентов до 118 процентов, сообщает Bloomberg.

Власти признали, что международные резервы страны находятся на минимуме за последние 17 лет, обязательства превышают активы в чистом виде, и в таких условиях у них нет возможности поддерживать завышенный курс.

Агентство отмечает, что решение, по всей видимости, приведет к новому росту цен. Инфляция в стране, которая считается первым претендентом на членство в БРИКС, в июне достигла 115 процентов. По оценке экспертов, девальвация только ухудшит положение дел.

Ситуацию усугубляет поражение на праймериз нынешнего правящего альянса, набравшего, после подсчета 90 процентов голосов, только 27 процентов. В лидеры с результатом 30,5 процента выбился ультраправый кандидат от либертарианцев Хавьер Милей. В списке его обещаний отказ от национальной валюты и переход на доллары США.

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Очередное падение песо, скорее всего, увеличит популярность Милея, поскольку доллар ассоциируется с надежной валютой, которая позволит избавиться от постоянной угрозы обесценивания накоплений. В свою очередь, такой исход заставляет инвесторов выводить активы из страны и усиливает кризис.

Ранее Bloomberg подсчитал, что аргентинский песо вместе с российским рублем и турецкой лирой является одной из трех худших по динамике валют развивающихся рынков.

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    Платон Щукин
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