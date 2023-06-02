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04:14, 2 июня 2023Интернет и СМИ

Аргентина присоединится к Банку развития БРИКС в августе

Télam: Аргентина планирует присоединиться в Новому банку развития БРИКС уже в августе

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Аргентина может присоединиться к Новому банку развития БРИКС уже в августе текущего года. Об этом сообщило агентство Télam со ссылкой на главу банка Дилму Роуссефф.

«Глава НБР сообщила министру экономики (Аргентины) Серхио Массе, что совет директоров организации разрешил голосование по вопросу о вступлении Аргентины в это учреждение на следующем собрании», — сказано в статье.

Предложение будет обсуждаться на встрече управляющих банка в начале августа в Южной Африке.

Решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития приняли в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. Главной задачей института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС.

В конце мая президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам встречи с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой заявил о желании страны вступить в БРИКС. Политик подчеркнул, что БРИКС сформирована из «пяти могущественных стран и теперь трансформируется в большой магнит для тех, кто хочет другого мира, (именно) мира, кооперации».

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    Марина Совина
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