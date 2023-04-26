В России ответили на желание южноамериканской страны вступить в БРИКС

Депутат Госдумы Новиков поддержал желание Аргентины вступить в БРИКС

Аргентина является одной из крупнейших стран Латинской Америки с весомым экономическим потенциалом. Участие такого государства в БРИКС могло бы помочь союзу лучше отстаивать свои позиции и интересы на международной арене. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«БРИКС — это международное объединение, куда вошли государства, которые быстро развиваются либо имеют значительный потенциал. Эти страны не являются сателлитами США, а, значит, искренне выступают за формирование многополярного мира, справедливых международных отношений, потому что именно такая система отвечает национальным интересам государств», — сказал Новиков.

Он напомнил, что Аргентина уже высказывалась о желании вступить в БРИКС. По словам депутата, участие этой страны могло бы укрепить позиции всего союза.

«Это одна из крупнейших стран Латинской Америки с большим экономическим потенциалом. Чем больше влиятельных стран будут входить в БРИКС, тем лучше мы сможем отстаивать свои позиции на международной арене», — считает политик.

Ранее посол Аргентины в России Эдуардо Суайн заявил, что вступление в БРИКС может произойти по итогам встречи группы, которая пройдет в ЮАР в августе. «Я пока не уверен, как все будет, и даже если этого не произойдет на этой встрече, то уже само приглашение туда — большой шаг для нас», — сказал он.