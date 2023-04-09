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02:45, 9 апреля 2023Мир

Тунис захотел вступить в БРИКС

Политик из Туниса сообщил, что его страна изучает возможность присоединения к группе БРИКС

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Официальный представитель тунисского «Движения 25 июля» Махмуд бен Мабрук заявил, что страна рассматривает возможность присоединения к группе БРИКС на фоне зашедших в тупик переговоров с МВФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня есть информация, что Тунис со всей серьезностью рассматривает вопрос присоединения страны к группе БРИКС», — сказал он, ссылаясь на осведомленные источники в правительстве страны.

Ранее сообщалось, что в Южно-Африканской Республике готовятся к тому, что лидеры всех стран БРИКС, включая президента России Владимира Путина, будут лично присутствовать на саммите организации.

15-й саммит БРИКС пройдет в августе в ЮАР. Он объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и африканскую страну. К экономическому блоку хотят присоединиться еще несколько стран, в том числе Аргентина и Иран. По сообщению МИД Китая, в БРИКС также хотят войти Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.

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Марина Совина
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