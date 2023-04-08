Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:14, 8 апреля 2023Мир

ЮАР подтвердила участие Путина в саммите БРИКС

Шерпа ЮАР Суклал заявил, что страна готовится к личному участию Путина в саммите БРИКС
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

В Южно-Африканской Республике готовятся к тому, что лидеры всех стран БРИКС, включая президента России Владимира Путина, будут лично присутствовать на саммите организации, который состоится в августе этого года. Об этом сообщил шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал в беседе с РИА Новости.

«Все лидеры посетят саммит. Россия не утверждала обратного», — заявил он. По словам Суклалы, приглашение Путину направил президент ЮАР Сирил Рамофоса, за что российский президент его поблагодарил.

Он подчеркнул, что власти ЮАР готовятся к полноценному саммиту с участием лидеров всех стран организации. «Наш кабинет министров занят тем, что обсуждает этот вопрос», — указал шерпа.

Официального заявления со стороны Москвы об участии Путина в саммите БРИКС пока не поступало. В марте пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что соответствующее решение пока не было принято.

В августе в ЮАР пройдет 15-й саммит БРИКС. Он объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и африканскую страну. К экономическому блоку хотят присоединиться еще несколько стран, в том числе Аргентина и Иран. По сообщению МИД Китая, в БРИКС также хотят войти Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Защита обвиняемой в теракте Треповой не стала обжаловать решение об аресте
Москвичам предрекли майскую погоду в ближайшую неделю
Стилист Рогов раскрыл маст-хэв весеннего гардероба-2023
В Крыму назвали лучший способ урегулирования украинского конфликта
В ЮАР выступили против односторонних санкций против России
Фитнес-эксперт опровергла эффективность кардиотренировок при похудении
WorldView-3 заснял Landsat 8 на околоземной орбите
Российские пожарные потушили горящий склад с семечками
Уголовное дело возбудили из-за найденной в российском регионе машины с костями
ЮАР подтвердила участие Путина в саммите БРИКС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.