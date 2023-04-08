ЮАР подтвердила участие Путина в саммите БРИКС

Шерпа ЮАР Суклал заявил, что страна готовится к личному участию Путина в саммите БРИКС

В Южно-Африканской Республике готовятся к тому, что лидеры всех стран БРИКС, включая президента России Владимира Путина, будут лично присутствовать на саммите организации, который состоится в августе этого года. Об этом сообщил шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал в беседе с РИА Новости.

«Все лидеры посетят саммит. Россия не утверждала обратного», — заявил он. По словам Суклалы, приглашение Путину направил президент ЮАР Сирил Рамофоса, за что российский президент его поблагодарил.

Он подчеркнул, что власти ЮАР готовятся к полноценному саммиту с участием лидеров всех стран организации. «Наш кабинет министров занят тем, что обсуждает этот вопрос», — указал шерпа.

Официального заявления со стороны Москвы об участии Путина в саммите БРИКС пока не поступало. В марте пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что соответствующее решение пока не было принято.

В августе в ЮАР пройдет 15-й саммит БРИКС. Он объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и африканскую страну. К экономическому блоку хотят присоединиться еще несколько стран, в том числе Аргентина и Иран. По сообщению МИД Китая, в БРИКС также хотят войти Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.