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12:38, 24 марта 2023Мир

В Кремле прокомментировали возможность участия Путина в саммите БРИКС

Песков: решение о присутствии Путина на саммите БРИКС в ЮАР пока не принимали
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / Sputnik / Reuters

Пока неясно, будет ли президент России Владимир Путин принимать участие в саммите стран БРИКС в ЮАР, соответствующее решение еще не приняли. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, цитату приводит РИА Новости.

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор ранее подтвердила, что Путин приглашен на саммит. Она подчеркнула, что ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест» не препятствует такому решению. В Кремле решение суда назвали «ничтожным с точки зрения права».

В августе в африканской стране пройдет 15-й саммит БРИКС. Он объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хотят присоединиться еще несколько стран, в том числе Аргентина и Иран. По сообщению МИД Китая, в БРИКС также хотят войти Индонезия, Турция, Саудовская Аравия и Египет.

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Виктория Кондратьева
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