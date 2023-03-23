Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:50, 23 марта 2023Мир

В ЮАР подтвердили приглашение Путина на саммит БРИКС

Глава МИД ЮАР Пандор подтвердила, что президент России Путин приглашен на саммит БРИКС
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Антон Новодережкин / РИА Новости

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор подтвердила, что президент России Владимир Путин приглашен на саммит БРИКС. Ее цитирует TimesLive.

По словам главы дипведомства, Путин — один из лидеров БРИКС, поэтому он приглашен на саммит вопреки ордеру Международного уголовного суда (МУС). Тем не менее она признала, что данная ситуация служит поводом для беспокойства, так как накладывает тень на объективность ведомства как справедливого арбитра.

«В прошлом я не раз указывала на двойные стандарты в мировых проблемах. Существует много других стран, вовлеченных в конфликты, однако никем из них не интересовался МУС», — отметила она.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции уточнили, что решение связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

Председатель Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «арест» президента за рубежом равнозначным объявлению войны. Впоследствии МУС выразил сожаление из-за угроз и попыток воспрепятствовать усилиям привлечь к ответственности за действия, запрещенные международным правом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Задержанный в Италии сын российского губернатора сбежал из-под домашнего ареста
Стало известно о страданиях певицы Валерии из-за характера мужа
Путин присвоил чин генерала атаману Кубанского казачьего войска
Лавров рассказал о реакции США на проект резолюции СБ ООН по «Северным потокам»
В Москве стало меньше новостроек одного типа
Мишустин рассказал об ограниченных возможностях государства помогать регионам
США рассказали о рисках при эскалации украинского конфликта
Акции компании основателя Twitter рухнули после обвинений в мошенничестве
Россиянка попыталась вывезти в Дубай 40 тысяч долларов и попала под следствие
В ЮАР подтвердили приглашение Путина на саммит БРИКС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.