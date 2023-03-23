В ЮАР подтвердили приглашение Путина на саммит БРИКС

Глава МИД ЮАР Пандор подтвердила, что президент России Путин приглашен на саммит БРИКС

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор подтвердила, что президент России Владимир Путин приглашен на саммит БРИКС. Ее цитирует TimesLive.

По словам главы дипведомства, Путин — один из лидеров БРИКС, поэтому он приглашен на саммит вопреки ордеру Международного уголовного суда (МУС). Тем не менее она признала, что данная ситуация служит поводом для беспокойства, так как накладывает тень на объективность ведомства как справедливого арбитра.

«В прошлом я не раз указывала на двойные стандарты в мировых проблемах. Существует много других стран, вовлеченных в конфликты, однако никем из них не интересовался МУС», — отметила она.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции уточнили, что решение связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

Председатель Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «арест» президента за рубежом равнозначным объявлению войны. Впоследствии МУС выразил сожаление из-за угроз и попыток воспрепятствовать усилиям привлечь к ответственности за действия, запрещенные международным правом.