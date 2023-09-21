В Турции продолжили повышать ключевую ставку

Центральный банк Турции поднял ключевую ставку до 30%

Центральный банк Турции поднял ключевую ставку с 25 до 30 процентов. Продолжать ужесточение денежно-кредитной политики решили из-за растущей инфляцией в стране, сообщает пресс-служба регулятора.

«Комитет по денежно-кредитной политике решил продолжить процесс ужесточения денежно-кредитной политики с целью скорейшего достижения дезинфляции, закрепления инфляционных ожиданий и сдерживания ухудшения ценового поведения», — пояснили представители Центробанка.

Показатель рассчитывали таким образом, чтобы создать денежно-кредитные и финансовые условия, необходимые для снижения достижения целевого уровня инфляции в пять процентов. Регулятор намерен поднимать ставку до тех пор, пока не будет достигнуто «значительное улучшение прогноза инфляции».

В начале сентября Turkstat объявил, что годовая инфляция в стране приблизилась к 60 процентам. В августе она ускорилась до 58,94 процента с 47,83 процента в июле. Рост цен показал самую резкую динамику с начала 2022 года, а также оказался гораздо выше ожиданий. Главный экономист QNB Finansbank Эркин Исик предположил, что к концу текущего года инфляция увеличится до 70 процентов, и затем достигнет пика в 75 процентов в середине 2024 года из-за «базового эффекта от цен на природный газ».

В августе турецкая национальная валюта обновила исторический минимум и рухнула ниже 27,20 лиры за доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов. Ранее сообщалось, что лира вошла в тройку слабейших валют в мире вместе с российским рублем и аргентинским песо.

24 августа комитет по денежно-кредитной политике Центробанка Турции резко повысил учетную ставку с 17,5 процента до 25 процентов. Решение приняли на фоне ускорения инфляции и ослабления национальной валюты. Руководство регулятора пошло вразрез с мнением большинства аналитиков, которые ожидали более осторожных действий, подъема до 20 процентов.