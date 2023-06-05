Определен размер зарплаты для аренды квартиры в центре Стамбула

Для аренды квартиры в центре Стамбула нужно получать в месяц две-три тысячи долларов

Для аренды квартиры в центре таких турецких городов, как Стамбул, Измир и Анкара, необходимо получать в месяц около двух-трех тысяч долларов. К таким выводам пришли аналитики центра TSKB Gayrimenkul Değerleme, сообщает РИА Новости.

Аналитики определили размер зарплаты семьи для аренды жилья после того, как проанализировали минимальную стоимость аренды в городах. Так, для аренды квартиры в стамбульских районах Фатих и Бейоглу нужно получать в месяц более двух тысяч долларов. Чтобы позволить себе снимать жилье в Бешикташе, придется зарабатывать более 3,2 тысячи долларов.

Что касается Анкары, то больше всего аренда обойдется в районе Кечиорен — для таких объектов нужно зарабатывать в месяц почти 2,7 тысячи долларов. В Измире для аренды недвижимости в районе Нарлыдере необходима зарплата почти в 2,9 тысячи долларов.

Ранее власти Турции заявили, что не намерены полностью запрещать в стране продажу жилья иностранцам. С предложением полного запрета на подобные сделки выступил кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу. Однако в министерстве иностранных дел уточнили, что на данный момент такие меры не рассматриваются.