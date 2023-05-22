Власти Турции высказались о полном запрете продажи жилья иностранцам

Министр Чавушоглу: в Турции не намерены полностью запрещать продажу жилья иностранцам

Власти Турции не намерены полностью запрещать в стране продажу жилья иностранцам. Такую позицию высказал министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Его слова со ссылкой на телеканал Habertürk передают РИА Новости.

С предложением полного запрета на подобные сделки ранее выступил кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу. Однако глава министерства уточнил, что на данный момент такие меры не рассматриваются. «Эту проблему запретами не решить, как уже говорил президент, мы примем ряд корректив», — уточнил Чавушоглу.

Для решения вопроса с иностранными сделками министр предложил увеличить предложение на рынке недвижимости и обеспечить социальным жильем тех, кто в нем нуждается. В Турции также действует правило, что в случае превышения доли мигрантов в 30 процентов от населения какого-либо района получить в нем вид на жительство невозможно.

Ранее в Бюро статистики Турции (TUIK) пришли к выводу, что по итогам апреля 2023 года граждане России оказались главными покупателями недвижимости в стране среди иностранных граждан. В общей сложности россияне в четвертом месяце нынешнего года купили в популярной курортной стране 817 квартир.