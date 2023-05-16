TUIK: россияне вновь стали лидерами по количеству купленного в Турции жилья

По итогам апреля 2023 года граждане России оказались главными покупателями недвижимости в Турции среди иностранных граждан. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Бюро статистики Турции (TUIK).

В общей сложности вновь ставшие лидерами по числу приобретенных в Турции объектов россияне в четвертом месяце нынешнего года купили в популярной курортной стране 817 квартир. Вторую строчку рейтинга заняли граждане Ирана с показателем в 377 лотов. Замкнули тройку граждане Украины, которые в апреле купили в Турции 136 квартир.

Аналитики также отметили, что за весь четвертый месяц текущего года в Турции было приобретено 85 тысяч объектов, из которых более 2,5 тысячи — иностранцами. Результат за указанный месяц оказался на 60 процентов ниже, чем в аналогичный период 2022 года. При этом чаще всего иностранные граждане покупали квартиры в таких городах, как Анталья, Стамбул и Мерсин.

В мае эксперты компании Easyhome Turkey пришли к выводу, что в Турции взлетело число российских сделок с недвижимостью. По их данным, по итогам первого квартала 2023 года число сделок с жильем с участием граждан России выросло на 155,04 процента, или на 2,3 тысячи операций, относительно аналогичного периода 2022 года.