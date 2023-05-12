В Турции взлетело число российских сделок с недвижимостью

Easyhome Turkey: число российских сделок на рынке недвижимости Турции взлетело в 2,5 раза

По итогам первого квартала 2023 года число сделок с жильем с участием российских граждан увеличилось на 155,04 процента, или на 2,3 тысячи операций, относительно аналогичного периода 2022 года. О том, что число сделок с участием граждан России на рынке недвижимости зарубежной страны взлетело в 2,5 раза, «Ленте.ру» сообщили эксперты компании Easyhome Turkey.

Кроме того, по сравнению с январем-мартом 2021 года в 2023-м положительная динамика составила 317,37 процента, или 2,9 тысячи сделок. В общей сложности за первый квартал россияне приобрели в Турции более 3,9 тысячи объектов недвижимости, что всего лишь на 1,4 тысячи меньше, чем результат за весь 2021 год.

Специалисты также отметили, что показатель марта 2023-го на 114,8 процента, или 628 сделок, превысил параметр за тот же месяц 2022-го. Всего за третий месяц нынешнего года граждане России приобрели в Турции более 1,1 тысячи объектов недвижимости.

По словам руководителя офиса агентства недвижимости Easyhome Turkey Натальи Михайловой, доля сделок россиян на турецком рынке недвижимости не так уж и велика — по результатам 2022 года она составила около одного процента. Большую часть жилья в стране покупают ее граждане. Риелтор предположила, что, несмотря на активные обсуждения запрета на покупку жилья в Турции иностранцами, власти государства вряд ли примут такое решение.

В мае эксперты компании BEST HOUSE ALANYA пришли к выводу, что граждане России стали чаще интересоваться покупкой жилья в Турции. По их данным, в апреле 2023 года российский спрос на недвижимость в Турции повысился впервые с января — положительная динамика составила 6,77 процента относительно марта.