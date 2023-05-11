Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья в популярной курортной стране

BEST HOUSE ALANYA: российский спрос на жилье в Турции вырос впервые с января

В апреле 2023 года российский спрос на недвижимость в Турции повысился впервые с января — положительная динамика составила 6,77 процента относительно марта. О том, что граждане России стали чаще интересоваться покупкой жилья в популярной курортной стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты компании BEST HOUSE ALANYA.

Специалисты отметили, что в текущем году спрос на недвижимость в Турции со стороны россиян увеличивался в двух из четырех месяцев. Несмотря на наблюдаемый рост, в четвертом месяце 2023-го интерес граждан к приобретению жилья в зарубежной стране оказался на 62,49 процента ниже, чем в аналогичный период 2022-го. Кроме того, параметр за период с января по апрель нынешнего года сократился на 53,72 процента по сравнению с первыми четырьмя месяцами предыдущего года.

«Сейчас рынок недвижимости Турции возвращается в "нормальность" после ажиотажного спроса прошлого года. В апреле мы отмечаем определенный рост числа запросов, новых сделок, новых проектов у застройщиков. Снижение российского интереса связано с несколькими причинами. Основной из них, пожалуй, можно назвать выборы президента. Люди опасаются, что и так было сложно получить вид на жительство, а, возможно, новые власти сделают этот процесс еще более сложным», — пояснила руководитель отдела продаж BEST HOUSE ALANYA Валентина Леденева.

В мае аналитики сервиса объявлений Tranio пришли к выводу, что в 2023 году самой популярной у россиян страной для покупки жилья ради ВНЖ или гражданства оказалась Турция. По их данным, на это государство пришелся 21 процент запросов.

