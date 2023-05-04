Названы самые популярные у россиян страны для покупки жилья ради паспорта

Tranio: популярными у россиян странами для покупки жилья ради ВНЖ оказались Турция и Кипр

В 2023 году самой популярной у россиян страной для покупки жилья ради вида на жительство (ВНЖ) или гражданства оказалась Турция — на нее пришелся 21 процент запросов. Наиболее востребованные государства для получения паспортов за инвестиции в недвижимость назвали аналитики сервиса объявлений Tranio в своем исследовании, пишет РБК.

По данным специалистов, с мая 2022-го по апрель 2023-го число заявок от россиян и жителей стран СНГ на покупку объектов для получения паспорта или ВНЖ выросло вдвое (на 102 процента). Сейчас для получения ВНЖ в этой курортной стране нужно купить объект дороже 50 тысяч долларов (около 3,9 миллиона рублей) в малонаселенных районах или стоимостью от 75 тысяч долларов (около 5,9 миллиона рублей) — в мегаполисах.

Второе по популярности место занимает Кипр — на него пришлось 17 процентов запросов россиян. За год спрос на покупку недвижимости ради гражданства этого государства вырос на 139 процентов, а средний бюджет достиг 355 тысяч евро (31,1 миллиона рублей), отмечают в Tranio.

Замыкает тройку лидеров Испания с долей запросов 13 процентов. С мая 2022-го число заявок от россиян на покупку недвижимости ради паспорта выросло 74 процента, а средний бюджет достиг 500 тысяч евро.

Востребованными у россиян также оказались Греция и ОАЭ — на эти страны пришлось 9,2 и 8,9 процента запросов соответственно. В топ-десять попали Франция (5,1 процента), Португалия (4,8 процента), Германия (4 процента), Черногория (3,7 процента) и Таиланд (1,8 процента). Оставшиеся 12,8 процента заявок пришлись на другие страны.

Ранее программе «золотых виз» в Европе предрекли скорое завершение. Причиной этому может послужить растущее недовольство населения стран, которому приходится страдать от цен на жилье, растущих из-за богатых инвесторов из-за рубежа.