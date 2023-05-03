В Европе предрекли скорый конец эпохи «золотых виз»

Bloomberg: выдача гражданства за жилье в Европе может прекратиться из-за растущих цен

Выдача гражданства стран Европы за покупку в них жилья в скором времени может прекратиться на фоне быстрого роста цен на недвижимость и растущего недовольства населения. Скорый конец эпохи «золотых виз» предрекли аналитики Bloomberg.

В феврале 2023 года стало известно, что программу выдачи паспортов за инвестиции собираются закрыть в Ирландии и Португалии на фоне опасений, что из-за претендентов на гражданство цены на жилые объекты растут. Годом ранее «золотые визы» перестали выдавать в Великобритании.

«Страны сталкиваются с парадоксом. С одной стороны, они хотят инвестиций. Но, с другой стороны, очень богатые инвесторы из-за рубежа получают привилегированный статус в ущерб более широким слоям общества», — заявил профессор в Бристольском университете в Великобритании Уилл Харви.

Европейские страны запустили программы «золотых виз» после кризиса 2008 года. За счет этого они с 2016 по 2019 год регулярно получали около 3,5 миллиарда евро. В Еврокомиссии считают, что такие инициативы подрывают суть гражданства Европейского союза — ценности нельзя купить за деньги. При этом эксперты считают, что программы по получению гражданства следует не закрывать, а видоизменить.