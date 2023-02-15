Популярная европейская страна закрыла программу выдачи виз для богатых туристов
Ирландия закрыла программу выдачи так называемых «золотых виз» богатым туристам. Об этом пишет Reuters.
Подобный проект подразумевал получение ВНЖ за инвестиции в размере от 1 миллиона евро (79,4 миллиона рублей) или пожертвования от 500 тысяч евро (39,7 миллиона рублей). Спустя пять лет иностранцы уже могли претендовать на получение гражданства популярной европейской страны.
Отмечается, что решение о закрытии проекта было принято властями Ирландии после рекомендации Еврокомиссии (ЕК), которая в прошлом году призвала правительства стран Евросоюза (ЕС) свернуть все национальные программы по предоставлению гражданства инвесторам. Считалось, что они якобы представляют угрозу безопасности государствам — членам ЕС.
По данным агентства, примерно 1,5 тысячи ранее полученных заявок по визовой программе будут в ближайшее время рассмотрены Ирландией, однако новые приниматься уже не будут.
Ранее в октябре сообщалось, что власти Индонезии решили ввести новую визу для богатых, которая будет выдаваться на срок от пяти до десяти лет. Так называемая «виза второго дома» позволит состоятельным иностранцам оставаться в Индонезии в течение пяти-десяти лет. Ее целевые получатели — бизнесмены и пожилые туристы.