Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:33, 15 февраля 2023Путешествия

Популярная европейская страна закрыла программу выдачи виз для богатых туристов

Reuters: Ирландия свернула программу по выдаче «золотых виз» иностранным туристам

Фото: unsplash

Ирландия закрыла программу выдачи так называемых «золотых виз» богатым туристам. Об этом пишет Reuters.

Подобный проект подразумевал получение ВНЖ за инвестиции в размере от 1 миллиона евро (79,4 миллиона рублей) или пожертвования от 500 тысяч евро (39,7 миллиона рублей). Спустя пять лет иностранцы уже могли претендовать на получение гражданства популярной европейской страны.

Материалы по теме:
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов. Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов.Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
6 июня 2022
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022

Отмечается, что решение о закрытии проекта было принято властями Ирландии после рекомендации Еврокомиссии (ЕК), которая в прошлом году призвала правительства стран Евросоюза (ЕС) свернуть все национальные программы по предоставлению гражданства инвесторам. Считалось, что они якобы представляют угрозу безопасности государствам — членам ЕС.

По данным агентства, примерно 1,5 тысячи ранее полученных заявок по визовой программе будут в ближайшее время рассмотрены Ирландией, однако новые приниматься уже не будут.

Ранее в октябре сообщалось, что власти Индонезии решили ввести новую визу для богатых, которая будет выдаваться на срок от пяти до десяти лет. Так называемая «виза второго дома» позволит состоятельным иностранцам оставаться в Индонезии в течение пяти-десяти лет. Ее целевые получатели — бизнесмены и пожилые туристы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Кадыров призвал не раскрывать число погибших в ходе СВО российских солдат
Россияне выволокли из машины пассажира без сознания и бросили одного на морозе
Стало известно о готовящейся встрече Зеленского и Байдена
Мальчик проснулся от укуса и обнаружил змею в своей постели
Врач «Шинника» назвал свою версию драки c украинскими футболистами в отеле
Экстренно остановившего поезд перед упавшей коляской машиниста наградят
Гуф отказался от боя с Александром Емельяненко
Банки призвали не оказывать услуги через мессенджеры
Российский хакер избежал колонии за вымогательство с помощью DDoS-атак
В ФРГ заявили о планах поставить Украине сначала половину батальона Leopard 2
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.