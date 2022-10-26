Популярная страна Азии решила ввести визы для богатых

ANTARA: Индонезия решила ввести визу для богатых иностранцев сроком от пяти до десяти лет

Власти Индонезии решили ввести новую визу для богатых, которая будет выдаваться на срок от пяти до десяти лет. Об этом пишет агентство ANTARA.

Представитель главного иммиграционного управления Министерства юстиции и прав человека Индонезии Видодо Экатьяхьяна (Widodo Ekatjahjana) заявил, что саммит «Большой двадцатки» (G20) стал для популярной страны Азии «идеальным моментом, чтобы открыть миру это новейшее визовое предложение».

По словам чиновника, так называемая виза второго дома позволит состоятельным иностранцам оставаться в Индонезии в течение пяти-десяти лет. Ее целевые получатели — бизнесмены со всего мира и пожилые туристы.

Экатьяхьяна добавил, что индонезийские власти также собираются запустить политику нефискального стимулирования, чтобы привлечь в страну тех, кто владеет крупным капиталом, «в частности миллиардеров со всего мира».

Отмечается, что иностранные граждане, получившие «визу второго дома», могут оставаться в Индонезии для работы, инвестиций и других видов деятельности, которые вносят вклад в местную экономику.

Заявку на ее получение можно подать через веб-сайт иммиграционного управления, приложив подтверждение наличия 131 тысячи долларов на банковском счете. Оформление визы обойдется иностранцам примерно в 200 долларов.

Ранее в октябре сообщалось, что в скором времени между Москвой и Бали может возобновиться прямое авиасообщение. Представители индонезийского посольства в России отметили, что рейсы будут запущены после урегулирования некоторых вопросов с авиакомпаниями.