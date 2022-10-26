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11:25, 26 октября 2022Путешествия

Популярная страна Азии решила ввести визы для богатых

ANTARA: Индонезия решила ввести визу для богатых иностранцев сроком от пяти до десяти лет

Фото: Denissa Devy / Unsplash

Власти Индонезии решили ввести новую визу для богатых, которая будет выдаваться на срок от пяти до десяти лет. Об этом пишет агентство ANTARA.

Представитель главного иммиграционного управления Министерства юстиции и прав человека Индонезии Видодо Экатьяхьяна (Widodo Ekatjahjana) заявил, что саммит «Большой двадцатки» (G20) стал для популярной страны Азии «идеальным моментом, чтобы открыть миру это новейшее визовое предложение».

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По словам чиновника, так называемая виза второго дома позволит состоятельным иностранцам оставаться в Индонезии в течение пяти-десяти лет. Ее целевые получатели — бизнесмены со всего мира и пожилые туристы.

Экатьяхьяна добавил, что индонезийские власти также собираются запустить политику нефискального стимулирования, чтобы привлечь в страну тех, кто владеет крупным капиталом, «в частности миллиардеров со всего мира».

Отмечается, что иностранные граждане, получившие «визу второго дома», могут оставаться в Индонезии для работы, инвестиций и других видов деятельности, которые вносят вклад в местную экономику.

Заявку на ее получение можно подать через веб-сайт иммиграционного управления, приложив подтверждение наличия 131 тысячи долларов на банковском счете. Оформление визы обойдется иностранцам примерно в 200 долларов.

Ранее в октябре сообщалось, что в скором времени между Москвой и Бали может возобновиться прямое авиасообщение. Представители индонезийского посольства в России отметили, что рейсы будут запущены после урегулирования некоторых вопросов с авиакомпаниями.

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Фариза Бацазова
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