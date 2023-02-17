Еще одна европейская страна перестанет выдавать «золотые визы» богатым туристам

Португалия закрывает программу выдачи «золотых виз» богатым туристам

Еще одно европейское государство, Португалия, перестанет выдавать так называемые «золотые визы» иностранцам. Об этом заявил премьер-министр страны Антониу Кошта, его слова передает eldiario.es.

По данным издания, местные власти закрывают программу выдачи виз, в рамках которой богатые туристы могли получить вид на жительство в обмен на инвестиции, покупку недвижимости или создание новых рабочих мест.

Так, желающим получить ВНЖ иностранцам необходимо было создать не менее десяти рабочих мест в Португалии, инвестировать в страну 1,5 миллиона евро (около 119 миллионов рублей) или приобрести недвижимость на сумму не менее 350 тысяч евро (27,6 миллиона рублей).

По словам Антониу Кошта, цель подобного решения — преодоление жилищного кризиса и борьба со спекуляцией на рынке недвижимости. При этом глава правительства отметил, что действие уже выданных виз продлят только в том случае, если иностранцы будут использовать недвижимость как постоянное жилье для себя и потомков или сдавать ее в долгосрочную аренду.

Отмечается, что программа получения ВНЖ Португалии в обмен на инвестиции была запущена в 2012 году, ей воспользовались около 12 тысяч иностранцев. Для россиян выдача «золотых виз» прекратилась еще в феврале 2022 года.

Ранее в феврале Ирландия, закрыла программу выдачи «золотых виз» богатым туристам. Решение о закрытии проекта было принято местными властями после рекомендации Еврокомиссии (ЕК), которая в прошлом году призвала правительства стран Евросоюза (ЕС) свернуть все национальные программы по предоставлению гражданства инвесторам.