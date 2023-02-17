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09:55, 17 февраля 2023Путешествия

Еще одна европейская страна перестанет выдавать «золотые визы» богатым туристам

Португалия закрывает программу выдачи «золотых виз» богатым туристам
СюжетВизы в Европу:

Фото: unsplash

Еще одно европейское государство, Португалия, перестанет выдавать так называемые «золотые визы» иностранцам. Об этом заявил премьер-министр страны Антониу Кошта, его слова передает eldiario.es.

По данным издания, местные власти закрывают программу выдачи виз, в рамках которой богатые туристы могли получить вид на жительство в обмен на инвестиции, покупку недвижимости или создание новых рабочих мест.

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Так, желающим получить ВНЖ иностранцам необходимо было создать не менее десяти рабочих мест в Португалии, инвестировать в страну 1,5 миллиона евро (около 119 миллионов рублей) или приобрести недвижимость на сумму не менее 350 тысяч евро (27,6 миллиона рублей).

По словам Антониу Кошта, цель подобного решения — преодоление жилищного кризиса и борьба со спекуляцией на рынке недвижимости. При этом глава правительства отметил, что действие уже выданных виз продлят только в том случае, если иностранцы будут использовать недвижимость как постоянное жилье для себя и потомков или сдавать ее в долгосрочную аренду.

Отмечается, что программа получения ВНЖ Португалии в обмен на инвестиции была запущена в 2012 году, ей воспользовались около 12 тысяч иностранцев. Для россиян выдача «золотых виз» прекратилась еще в феврале 2022 года.

Ранее в феврале Ирландия, закрыла программу выдачи «золотых виз» богатым туристам. Решение о закрытии проекта было принято местными властями после рекомендации Еврокомиссии (ЕК), которая в прошлом году призвала правительства стран Евросоюза (ЕС) свернуть все национальные программы по предоставлению гражданства инвесторам.

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Фариза Бацазова
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