Представительница Украины упала во время репетиции «Евровидения»

Певица Alyona Alyona упала на сцене во время репетиции «Евровидения-2024»

Исполнительница Алена Савраненко, известная как Alyona Alyona, которая стала представительницей Украины на песенном конкурсе «Евровидение», упала во время репетиции шоу. Об этом пишет РИА Новости.

На опубликованных в сети кадрах артистка путается в сценическом костюме во время выступления, в результате чего теряет равновесие и падает. Отмечается, что после инцидента певица быстро поднялась и продолжила исполнение композиции.

Ранее организаторы «Евровидения» запретили приносить палестинские флаги и плакаты с политическими высказываниями на арену, где будет проходить мероприятие. При этом уточнялось, что разрешено брать с собой флаги стран-участниц и ЛГБТ-флаг (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено), если он не будет использован в политических целях.