Представительница Украины упала во время репетиции «Евровидения»
Исполнительница Алена Савраненко, известная как Alyona Alyona, которая стала представительницей Украины на песенном конкурсе «Евровидение», упала во время репетиции шоу. Об этом пишет РИА Новости.
На опубликованных в сети кадрах артистка путается в сценическом костюме во время выступления, в результате чего теряет равновесие и падает. Отмечается, что после инцидента певица быстро поднялась и продолжила исполнение композиции.
Ранее организаторы «Евровидения» запретили приносить палестинские флаги и плакаты с политическими высказываниями на арену, где будет проходить мероприятие. При этом уточнялось, что разрешено брать с собой флаги стран-участниц и ЛГБТ-флаг (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено), если он не будет использован в политических целях.