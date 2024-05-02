На «Евровидении» решили запретить палестинский и разрешить ЛГБТ-флаг

Организаторы «Евровидения» запретили приносить палестинские флаги на конкурс

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» запретили приносить палестинские флаги и плакаты с политическими высказываниями на арену, где будет проходить мероприятие. Об этом пишет Göteborgs-Posten.

По данным газеты, зрителей, которые попытаются пронести флаги страны внутрь спортивно-развлекательного комплекса, будут останавливать на входе. При этом издание уточняет, что разрешено брать с собой флаги стран-участниц и ЛГБТ-флаг (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено), если он не будет использован в политических целях.

Ранее сообщалось, что участнице «Евровидения» из Израиля Эден Голан начали поступать угрозы. До этого на «Евровидении» отвергли песню Голан October Rain («Октябрьский дождь»), увидев в ней «политический характер» и отсылки к боевым действиям в стране в октябре 2023 года.