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12:03, 10 апреля 2024Культура

Участнице «Евровидения» из Израиля начали поступать угрозы

«Евровидение» осудило угрозы израильской участнице конкурса Эден Голан

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Европейский вещательный союз (EBU), организующий музыкальный конкурс «Евровидение», осуждает начавшиеся преследования израильской участницы Эден Голан. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении EBU говорится, что союз признает право на чувства, которые могут быть вызваны войной на Ближнем Востоке, но осуждает поступающие артистке угрозы. «На всех нас произвели впечатление образы, истории и та неоспоримая боль, которую испытывают люди в Израиле и Газе... Однако, хотя мы решительно поддерживаем свободу слова и право на выражение мнений в демократическом обществе, мы решительно выступаем против любых форм онлайн-оскорблений, разжигания ненависти или преследования, направленных против наших артистов или любых лиц, связанных с конкурсом», — подчеркнули в организации.

Организаторы «Евровидения» подтвердили, что в 2024 году мероприятие будет освещать израильская телекомпания Kan. При этом Россия не была допущена к конкурсу, так как «в этих ситуациях есть различия».

Ранее на «Евровидении» отвергли песню Голан October Rain («Октябрьский дождь»), увидев в ней «политический характер» и отсылки к боевым действиям в стране в октябре 2023 года.

В январе 2024 года почти полторы тысячи деятелей музыкального бизнеса из Финляндии потребовали исключить Израиль из «Евровидения», обвинив государство в военных преступлениях в секторе Газа. Авторы петиции также раскритиковали вещательную компанию Yle за двойные стандарты.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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