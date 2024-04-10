Участнице «Евровидения» из Израиля начали поступать угрозы

«Евровидение» осудило угрозы израильской участнице конкурса Эден Голан

Европейский вещательный союз (EBU), организующий музыкальный конкурс «Евровидение», осуждает начавшиеся преследования израильской участницы Эден Голан. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении EBU говорится, что союз признает право на чувства, которые могут быть вызваны войной на Ближнем Востоке, но осуждает поступающие артистке угрозы. «На всех нас произвели впечатление образы, истории и та неоспоримая боль, которую испытывают люди в Израиле и Газе... Однако, хотя мы решительно поддерживаем свободу слова и право на выражение мнений в демократическом обществе, мы решительно выступаем против любых форм онлайн-оскорблений, разжигания ненависти или преследования, направленных против наших артистов или любых лиц, связанных с конкурсом», — подчеркнули в организации.

Организаторы «Евровидения» подтвердили, что в 2024 году мероприятие будет освещать израильская телекомпания Kan. При этом Россия не была допущена к конкурсу, так как «в этих ситуациях есть различия».

Ранее на «Евровидении» отвергли песню Голан October Rain («Октябрьский дождь»), увидев в ней «политический характер» и отсылки к боевым действиям в стране в октябре 2023 года.

В январе 2024 года почти полторы тысячи деятелей музыкального бизнеса из Финляндии потребовали исключить Израиль из «Евровидения», обвинив государство в военных преступлениях в секторе Газа. Авторы петиции также раскритиковали вещательную компанию Yle за двойные стандарты.