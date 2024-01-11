Израиль потребовали исключить из «Евровидения»

В Финляндии потребовали исключить Израиль из конкурса «Евровидение»

В Финляндии музыканты потребовали исключить Израиль из песенного конкурса «Евровидение». Об этом сообщает Telegram-канал «Русской службы Би-би-си».

Была создана петиция, которую подписали 1,5 тысячи деятелей финской музыкальной индустрии — они обвиняют Израиль в военных преступлениях в секторе Газа. По мнению подписавших коллективное обращение, Финляндия должна отозвать своего участника, если организатор конкурса, Европейский вещательный союз (EBU), откажется исключать израильтян из музыкального соревнования.

Авторы петиции также раскритиковали вещательную компанию Yle за двойные стандарты, так как ее представители были одними из первых, кто призвал исключить Россию из «Евровидения» после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее стал известен город проведения «Евровидения» в 2024 году.

7 октября Армия обороны Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ армия начала военную операцию в Газе. Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в состояние войны.