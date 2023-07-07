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21:22, 7 июля 2023Культура

Стал известен город проведения «Евровидения»

«Евровидение-2024» пройдет в городе Мальме на юге Швеции 7, 9 и 11 мая

Музыкальный конкурс «Евровидение-2024» пройдет в городе Мальме на юге Швеции 7, 9 и 11 мая 2024 года. Об этом говорится на официальном сайте конкурса.

Отмечается, что конкурс пройдет в Мальме в третий раз. Заинтересованность в проведении «Евровидения» проявили несколько шведских городов.

По словам исполнительного продюсера «Евровидения-2024» Эббы Адилссон, после конкурса 2013 года в Мальме «появилось больше современных мест для встреч».

Победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2023» стала певица Loreen из Швеции. В общей сложности по сумме голосов, полученных от зрителей и жюри, она набрала 583 балла. Однако победу представительницы Швеции раскритиковали, посчитав событие намеренно приуроченным к юбилейной дате со дня победы группы ABBA на конкурсе в 1974 году.

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    Марина Совина
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