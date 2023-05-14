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02:07, 14 мая 2023Культура

Певица Лорин второй раз победила на «Евровидении»

Победителем «Евровидения-2023» стала певица Лорин из Швеции

Фото: Phil Noble / Reuters

Победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2023» стала певица Лорин из Швеции. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

Она исполнила композицию Tattoo. В общей сложности по сумме голосов, полученных от зрителей и от жюри, она набрала 583 балла. Второе место заняла Финляндия (ее представлял музыкант Käärijä с песней Cha Cha Cha) с 526 баллами, которая стала фаворитом зрительского голосования.

Соревнование, проходившее в Ливерпуле, Великобритания, официально завершилось. В финале конкурса выступили 26 стран. Следующий музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в мае 2023 года в стране-победительнице.

В 2022 году на состязании в Турине, Италия, победила украинская группа Kalush Orchestra. По правилам «Евровидения», следующий конкурс должен был пройти на территории страны-победительницы, однако Европейский вещательный союз заявил, что мероприятие не может пройти в Украине по соображениям безопасности.

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Ксения Назарова
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