Зрители раскритиковали победу Швеции на «Евровидении» и вспомнили группу ABBA

Победу Швеции на «Евровидении» раскритиковали из-за юбилея со дня победы группы ABBA

Победу представительницы Швеции на «Евровидении-2023» Loreen раскритиковали, посчитав событие намеренно приуроченным к юбилейной дате со дня победы группы ABBA на конкурсе в 1974 году. Об этом сообщает The Daily Mail.

Организаторов конкурса заподозрили в подтасовке результатов, так как победа шведской участницы означает, что страна будет организатором конкурса в следующем году, что также совпадает с 50-летием победы ABBA.

«Послушайте, я не говорю, что это сфальсифицировано, но победа Швеции за год до годовщины ABBA кажется слишком удобной», — написал один из зрителей. «Не сторонник теорий заговора, но мысль о том, что все подстроено, чтобы провести следующий конкурс в Швеции, имеет смысл», — поделился другой.

Ранее в песне Tattoo победительницы «Евровидения-2023» увидели плагиат трека украинской певицы Мики Ньютон, который был записан еще в 2005 году.

О том, что победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2023» стала певица Loreen из Швеции, сообщалось ночью 14 мая. В общей сложности по сумме голосов, полученных от зрителей и от жюри, она набрала 583 балла.