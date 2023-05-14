Победительницу «Евровидения» заподозрили в плагиате песни украинской певицы

Победительницу «Евровидения-2023» Loreen заподозрили в плагиате песни украинской певицы

В песне Tattoo победительницы «Евровидения-2023» Loreen увидели плагиат трека украинской певицы Мики Ньютон, который был записан еще в 2005 году. На это обратили внимание пользователи Twitter.

В соцсетях совместили песни двух исполнительниц и указали на их сходство. Сама украинская певица в ответов на вопросы комментаторов в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что не хочет комментировать итоги «Евровидения».

В марте сообщалось, что Tattoo — не первая композиция, из-за которой артистку обвиняют в плагиате. Ранее певица представила сингл, в котором интернет-пользователи также усмотрели сходство с другой композицией.

О том, что победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2023» стала певица Loreen из Швеции, сообщалось ночью 14 мая. В общей сложности по сумме голосов, полученных от зрителей и от жюри, она набрала 583 балла.