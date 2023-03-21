В песне участницы «Евровидения» от Швеции увидели плагиат русскоязычного трека

В песне участницы «Евровидения-2023» от Швеции Loreen увидели плагиат русскоязычного трека

В песне участницы «Евровидения-2023» от Швеции Loreen увидели плагиат русскоязычного трека. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, интернет-пользователи нашли в ее композиции под названием Tattoo, с которой она собирается выступить на музыкальном конкурсе в этом году, сходство с русскоязычной песней «В плену» украинской певицы Мики Ньютон. Трек был записан и выпущен еще в 2005 году.

Известно, что это не первая песня исполнительницы Loreen, из-за которой артистку обвиняют в плагиате. Ранее певица представила сингл, в котором интернет-пользователи также усмотрели сходство с другой композицией.

Для Loreen выступление на «Евровидении» в этом году станет не первым. В 2012 году исполнительница представила Швецию на музыкальном конкурсе с песней Euphoria: тогда артистка заняла первое место, а второе досталось представительницам из России, коллективу «Бурановские бабушки».

25 февраля прошлого года организаторы фестиваля отстранили Россию от участия в «Евровидении». «Это решение отражает обеспокоенность тем, что на фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение российских кандидатов этого года нанесет ущерб репутации конкурса. Прежде чем принять это решение, EBU проконсультировался с членами организации», — говорится в заявлении союза.

Позже организатор международного песенного конкурса «Евровидение» Мартин Эстердаль признался, что решение об исключении России из списка участников далось руководству непросто.

Ранее The Weeknd пришел к соглашению с музыкантами, обвинившими его в плагиате хита.